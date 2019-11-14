У Меркель запевняють, що рішення Бундестагу нічого не міняє в "газових" правилах ЄС

Федеральний міністр економіки та енергетики ФРН Петер Альтмаєр привітав учорашнє рішення Бундестагу щодо внесення зміни до Закону про енергетичну промисловість у другому та третьому читанні, впровадивши квітневу Європейську Директиву щодо газу.

У своєму коментарі він говорить про "рівновагу інтересів".

"У своєму законопроекті Федеральний уряд запропонував імплементацію європейської Директиви 1:1. Поправка, внесена правлячою коаліцією минулого тижня нічого не змінює. Йдеться лише редакційну зміну", - запевняє міністр.

Таким чином, за його словами, Німеччина, з одного боку, підтримує баланс між інтересами свого енергозабезпечення через трубопроводи для імпорту газу, з другого, необхідним захистом споживачів та конкурентоспроможності.

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З цим законом, заявляє Альтмаєр, реалізується європейський компроміс, над яким Німеччина разом з Францією, Європейською Комісією та іншими державами-членами потужно попрацювали у лютому цього року. Він чітко визначить, як ФРН буде в майбутньому мати справу з правилами свого внутрішнього ринку, коли йтиметься про газопроводи з третіх країн за межами ЄС та в міжнародних водах. У майбутньому також застосовуватимуться правила щодо розмежування власності, доступу третіх організацій, регулювання цін та прозорості, якщо газопроводи проходять на території та в прибережних водах держав-членів.

Остаточне затвердження змін до законодавства Бундестартом (представництвом федеральних земель) очікується 29 листопада.

Федеральне міністерство економіки виходить з того, що законодавчий процес зараз буде завершений своєчасно і закон, можливо, набуде чинності ще в цьому році.

Моніторинг виконання вимог покладається на Федеральне агентство з мереж як незалежний регулюючи орган.

Як повідомляв Укрінформу, 13 листопада Бундестаг прийняв зміни до закону про енергетичну промисловість.