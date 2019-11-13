Уряд привітав імплементацію Бундестагом Газової директиви ЄС

Уряд України вітає імплементацію Бундестагом Газової директиви ЄС.

Про це написав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на своїй сторінці у Facebook.

"Ми очікуємо, що незалежний енергетичний регулятор Німеччини також діятиме у строгій відповідності до Директиви. Цю позицію також підтримала Європейська комісія", - йдеться у повідомленні.

Як раніше інформувало агентство, у середу Бундестаг підтримав законопроєкт щодо внесення змін до Закону про енергетичну промисловість щодо імплементації Директиви ЄС 2019/692 про загальні правила внутрішнього ринку природного газу, яким буде регулюватися діяльність газопроводу Nord Stream 2.