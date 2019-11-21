Nord Stream 2 дасть мільярди, які РФ може використати для посилення агресії — сенатор США

Якщо газопровід Nord Stream 2 ("Північний потік-2") буде завершений, то це тільки посилить позицію президента РФ Путіна та спонукатиме його до ще більшої агресії у світі.

Про це на слуханнях у Комітеті закордонних справ Сенату США заявив сенатор-республіканець Тед Круз.

"Якщо Nord Stream 2 буде завершено, це допоможе Росії. Це посилить Путіна. Це згенерує мільярди доларів, які можуть бути використані для збільшення російської агресії", - заявив американський сенатор.

Водночас, за словами Круза, збудований газопровід зробить Західну Європу більш залежною від російської енергетики, і Nord Stream 2 може бути використаний як інструмент для шантажу з боку Кремля.

Сенатор також закликав колег ухвалити законопроєкт, який має двопартійну підтримку та націлений на введення санкцій проти російських суден, що допомагають у будівництві газопроводу.

Як повідомлялося, проєкт Nord Stream 2 передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя РФ через Балтійське море до Німеччини на додаток до вже діючого Nord Stream. Передбачається, що потужність другої гілки Nord Stream 2 становитиме 55 млрд кубометрів газу щороку, довжина — більш як 1,2 тис. км.

Наприкінці жовтня Енергетичне агентство Данії видало компанії Nord Stream 2 AG дозвіл на будівництво частини газопроводу на території данських територіальних вод у Балтійському морі. Данія була останньою країною, яка не видавала дозвіл на будівництво російського газопроводу.

Газопровід будує російський "Газпром" спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall. Планувалося завершити проєкт до кінця 2019 року.

Україна виступає проти будівництва Nord Stream 2. Крім того, противниками Nord Stream 2 є США, Польща і країни Балтії, які застерігають, що ЄС у такому випадку підсяде на російську газову голку. Президент США Дональд Трамп погрожував заблокувати проєкт санкціями.