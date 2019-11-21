Nord Stream 2 дасть мільярди, які РФ може використати для посилення агресії — сенатор США
Про це на слуханнях у Комітеті закордонних справ Сенату США заявив сенатор-республіканець Тед Круз.
"Якщо Nord Stream 2 буде завершено, це допоможе Росії. Це посилить Путіна. Це згенерує мільярди доларів, які можуть бути використані для збільшення російської агресії", - заявив американський сенатор.
Водночас, за словами Круза, збудований газопровід зробить Західну Європу більш залежною від російської енергетики, і Nord Stream 2 може бути використаний як інструмент для шантажу з боку Кремля.
Сенатор також закликав колег ухвалити законопроєкт, який має двопартійну підтримку та націлений на введення санкцій проти російських суден, що допомагають у будівництві газопроводу.
Як повідомлялося, проєкт Nord Stream 2 передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя РФ через Балтійське море до Німеччини на додаток до вже діючого Nord Stream. Передбачається, що потужність другої гілки Nord Stream 2 становитиме 55 млрд кубометрів газу щороку, довжина — більш як 1,2 тис. км.
Наприкінці жовтня Енергетичне агентство Данії видало компанії Nord Stream 2 AG дозвіл на будівництво частини газопроводу на території данських територіальних вод у Балтійському морі. Данія була останньою країною, яка не видавала дозвіл на будівництво російського газопроводу.
Газопровід будує російський "Газпром" спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall. Планувалося завершити проєкт до кінця 2019 року.
Україна виступає проти будівництва Nord Stream 2. Крім того, противниками Nord Stream 2 є США, Польща і країни Балтії, які застерігають, що ЄС у такому випадку підсяде на російську газову голку. Президент США Дональд Трамп погрожував заблокувати проєкт санкціями.