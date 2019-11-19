Разумков обговорив із прем’єром Чехії ризики від Nord Stream 2

Голова ВР Дмитро Разумков обговорив із Прем’єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем можливість посилення співпраці України з країнами "Вишеградської четвірки” та загрози від проєкту “Північний потік-2”.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Зазначається, що спікер подякував главі чеського уряду за сталу підтримку України у питаннях територіальної цілісності і повернення тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму, а також висловився на підтримку активізації співпраці у рамках "Вишеградської четвірки", групи «Балтік плюс» та залучення до роботи цієї групи інших країн.

«Це непогана можливість дати поштовх нашій співпраці у міжнародному вимірі, зокрема на полях ПАРЄ. Необхідно спрямовувати наші спільні дії на повернення базових принципів, які закладалися під час створення Ради Європи», - підкреслив голова ВР.

Крім того, Разумков наголосив на геополітичних безпекових ризиках, пов’язаних із проєктом «Північний потік-2».

У свою чергу, Прем’єр-міністр Чехії наголосив на неухильній підтримці України. «Ми засуджуємо анексію Криму, підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України. Чехія беззаперечно на вашому боці», - зазначив він.

Бабіш також передав запрошення від голови парламенту Чеської Республіки відвідати Чехію з офіційним візитом.