Україна домовилася посилити взаємодію з “Вишеградською четвіркою” - Зеленський

Україна посилить взаємодію з Вишеградською групою, до якої входять Польща, Чехія, Угорщина та Словаччина.

Про це під час зустрічі у Києві домовилися Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Чеської Республіки Андрей Бабіш, повідомляє пресслужба глави Української держави.

«У рамках головування Чехії у «Вишеградській четвірці» ми домовилися посилити взаємодію між Україною та цією групою. Впевнений, що досвід інтеграції цих держав до ЄС буде для нас дуже корисним», – заявив Зеленський.

Крім того, він зазначив, що наразі Україна та Чехія відновлюють політичний діалог на найвищому та міжурядовому рівнях.

«З 2008 року це перший приїзд на такому рівні пана прем’єр-міністра Чехії. Коли ми говоримо про рестарт (взаємин – ред.) – це бажання зустрічатися та домовлятися. Цей приїзд і наша зустріч уже говорять про те, що ми виходимо на новий рівень відносин між нашими країнами», – розповів Президент.

Зеленський назвав переговори з главою чеського уряду широкими, предметними, насиченими, такими, що свідчить про глибину потенціалу співпраці між державами.

Під час зустрічі з Бабішем глава держави також розповів про зусилля задля припинення війни на Донбасі, повернення під контроль усіх українських територій та про підготовку до зустрічі у нормандському форматі.

Крім того, Зеленський подякував чеському уряду за фінансову допомогу у проєктах з розвитку підприємництва, зміцнення громадянського суспільства в нашій державі та реформування вищої освіти. Також Президент висловив подяку за підтримку закладів вищої освіти, перенесених з тимчасово окупованих територій. Ідеться про Донбаську національну академію будівництва та архітектури, Луганський національний університет ім. Т. Шевченка та Горлівський інститут іноземних мов.

Зі свого боку прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш запросив Президента відвідати зустріч «Вишеградської четвірки» у Празі.

«Ми говорили з паном Президентом, що В4 має свою вагу, свій голос у межах Євросоюзу. Ми активні. І ми будемо дуже вдячні, якщо пан Президент відвідає нас у Празі, коли ми головуватимемо у В4», – сказав Бабіш.

Як повідомляв Укрінформ, глава уряду Чеської Республіки Андрей Бабіш відвідує Україну в супроводі великої делегації бізнесменів. Програмою поїздки передбачені зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, Прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком та спікером парламенту Дмитром Разумковим.

Основна мета візиту - висловити підтримку територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України, обговорити відносини України з ЄС, а також із Росією.

Україна належить до 20 найбільших зовнішньоторговельних партнерів Чехії. Відповідно до статистики Міністерства праці Чехії, торік у країні працювали 121 тис. 86 осіб з України. Вони становлять більше п'ятої частини всіх іноземних працівників.

Фото: Офіс Президента