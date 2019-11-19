Чехія зняла усі бар’єри з Україною в торгівлі військовою продукцією — Зеленський
Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спільної з прем’єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ми також домовилися розширити двосторонню військово-технічну співпрацю, зокрема започаткували виробничу кооперацію в окремих високотехнологічних сферах”, - сказав Зеленський.
Президент також подякував урядові Чехії за "зняття усіх бар’єрів" в торгівлі з Україною військово-промисловою продукцією.
Як повідомляв Укрінформ, глава уряду Чеської Республіки Андрей Бабіш відвідує Україну в супроводі великої делегації бізнесменів. Програмою поїздки передбачені зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, Прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком та спікером парламенту Дмитром Разумковим.