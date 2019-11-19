Зеленський зустрівся зі главою уряду Чехії

Президент Володимир Зеленський у Маріїнському палаці провів зустріч з Прем’єр-міністром Чеської Республіки Андреєм Бабішем.

Про це повідомляється на сайті глави Української держави.

“Розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Чеської Республіки Андрея Бабіша, який перебуває в Україні з офіційним візитом”, - ідеться в повідомленні.

Захід відбувається у Маріїнському палаці у Києві.

Перед початком зустрічі Прем’єр-міністр Чехії зробив запис у Книзі почесних гостей.

Очікується, що Зеленський та Бабіш також проведуть зустріч з представниками ЗМІ.

Фото: пресслужба президента