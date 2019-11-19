Зеленський зустрівся зі главою уряду Чехії
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Укрінформ
Президент Володимир Зеленський у Маріїнському палаці провів зустріч з Прем’єр-міністром Чеської Республіки Андреєм Бабішем.
Про це повідомляється на сайті глави Української держави.
“Розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Чеської Республіки Андрея Бабіша, який перебуває в Україні з офіційним візитом”, - ідеться в повідомленні.
Захід відбувається у Маріїнському палаці у Києві.
Перед початком зустрічі Прем’єр-міністр Чехії зробив запис у Книзі почесних гостей.
Очікується, що Зеленський та Бабіш також проведуть зустріч з представниками ЗМІ.
Фото: пресслужба президента