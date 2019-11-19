Гончарук і Бабіш взяли участь в українсько-чеському бізнес-форумі

Україна збереже євроінтеграційний і євроатлантичний шлях свого розвитку і намагатиметься максимально поглиблювати зв'язки з Європою.

Про це сказав Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час українсько-чеського бізнес-форуму у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Україна збереже євроінтеграційний і євроатлантичний шлях свого розвитку і буде намагатися максимально поглиблювати ділові, політичні, культурні зв'язки з Європою", - зазначив Гончарук.

Він додав, що уряд налаштований працювати максимально швидко, щоб Україна адаптувала свої стандарти до стандартів ЄС.

Також Прем'єр-міністр зауважив, що в країні є багато проблем, які потрібно розв'язати, це, зокрема, "пострадянські обмеження на продаж землі, руху капіталів, ринку праці".

Крім того, Гончарук наголосив, що в Кабміні створено спеціальний офіс для роботи з великими інвесторами. Він закликав бізнесменів звертатись туди у випадку проблем чи незручностей у роботі з органами влади.

"Ми дуже раді українським та чеським компаніям, які прийняли рішення працювати з Україною і в Україні", - додав Гончарук і запевнив, що уряд зробить все, щоб бізнесу працювалося комфортно.

На відкритті форуму також виступив Прем’єр-міністр Чеської Республіки Андрей Бабіш.

"Україна є дуже перспективною територією, історично та географічно наближеною до нас. Торгівля між нашими країнами зростає", - сказав Бабіш.

За його словами, у 2018 році частка експорту Чеської Республіки до ЄС сягнула 78%. "Ми бачимо таку ж можливість експорту і до України", - додав чеський прем'єр.

На його думку, було би дуже добре оновити роботу комісії, яка б опікувалася подальшим розвитком відносин України та Чехії. За словами глави чеського уряду, країна готова брати участь у реалізації низки проєктів в Україні.

"Чеська Республіка має дуже хороші економічні результати. У нас найнижче безробіття та державний борг, я думаю, що це дуже важливо", - наголосив прем'єр Чехії.

У рамках форуму відбулося підписання низки важливих документів про співпрацю між українськими та чеськими компаніями.

Як повідомляв Укрінформ, глава уряду Чеської Республіки Андрей Бабіш відвідує Україну в супроводі великої делегації бізнесменів. Програмою поїздки передбачені зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, Прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком та спікером парламенту Дмитром Разумковим.

Основна мета візиту - висловити підтримку територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України, обговорити відносини України з ЄС, а також із Росією.

Україна належить до 20 найбільших зовнішньоторговельних партнерів Чехії. Відповідно до статистики Міністерства праці Чехії, торік у країні працювали 121 тис. 86 осіб з України. Вони становлять більше п'ятої частини всіх іноземних працівників.