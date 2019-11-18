Зеленський у вівторок зустрінеться з прем’єром Чехії

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 19 листопада, проведе зустріч із Прем’єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

“19 листопада відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського з Прем’єр-міністром Чеської Республіки Андреєм Бабішем, який перебуватиме в Україні з офіційним візитом”, - ідеться в повідомленні.

Запланована також зустріч Президента України і глави чеського уряду зі ЗМІ.

Як повідомлялося, Прем'єр-міністр Чеської Республіки Андрей Бабіш 18-19 листопада відвідає Україну в супроводі великої делегації бізнесменів.