Зеленський у вівторок зустрінеться з прем’єром Чехії

Зеленський у вівторок зустрінеться з прем’єром Чехії

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський у вівторок, 19 листопада, проведе зустріч із Прем’єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

“19 листопада відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського з Прем’єр-міністром Чеської Республіки Андреєм Бабішем, який перебуватиме в Україні з офіційним візитом”, - ідеться в повідомленні.

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Запланована також зустріч Президента України і глави чеського уряду зі ЗМІ.

Як повідомлялося, Прем'єр-міністр Чеської Республіки Андрей Бабіш 18-19 листопада відвідає Україну в супроводі великої делегації бізнесменів.

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