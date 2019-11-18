Прем'єр Чехії та глава МЗС Німеччини їдуть в Україну

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш та міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас 18-19 листопада перебуватимуть в Україні з візитами.

Зокрема, Бабіша супроводжуватиме віцепрем'єр, міністр промисловості та торгівлі Карел Гавлічек та місія у складі 85 підприємців. Основна мета візиту - висловити підтримку територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України, обговорити відносини України з ЄС, а також із Росією.

Програмою поїздки глави чеського уряду передбачені зустрічі з Президентом, Головою Верховної Ради та Прем'єр-міністром України.

Очікується, що Бабіш і Гавлічек візьмуть участь в українсько-чеському бізнесовому форумі.

Варто зазначити, що востаннє чеськийпрем’єр (тоді цю посаду займав Мірек Тополанек) був із візитом в Україні у 2008 році.

Натомість для міністра закордонних справ Німеччини Гайко Мааса це вже другий візит до України за останні п'ять місяців (під час попереднього, що відбувся 30 травня, разом з французьким колегою Жан-Івом Ле Дріаном на зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським ішлося про пожвавлення Мінського процесу).

Програмою нинішнього візиту передбачено відвідання главою МЗС Німеччини Станиці Луганської, де відбулося розведення сил.

У Києві Маас має зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським, Прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком та міністром закордонних справ Вадимом Пристайком.

У центрі уваги будуть стан виконання Мінських угод і підготовка до запланованої на початок грудня зустрічі на найвищому рівні у "нормандському форматі".

Як відомо, два дні тому було анонсовано наступний саміт за участю лідерів України, Росії, Франції та Німеччини (так званої Нормандської четвірки) 9 грудня в Парижі.