Маас планує подивитися, як пройшло розведення сил на Донбасі

Із понеділка в Україні з візитом перебуватиме міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас.

Про це в Twitter написав посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"18-19 листопада в Україні перебуватиме з візитом Глава МЗС Німеччини Гайко Маас: це вже друга поїздка до Києва за останні 5 місяців. Цінуємо підтримку наших німецьких партнерів ", - написав Мельник.

18-19 листопада в Україні перебуватиме з візитом Глава МЗС Німеччини Гайко Маас: це вже друга поїздка до Києва за останні 5 місяців. Цінуємо підтримку наших німецьких партнерів @HeikoMaas @AuswaertigesAmt pic.twitter.com/0clkB9krmG — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) November 17, 2019

Як стало відомо Укрінформу, планується відвідання главою МЗС Німеччини Станиці Луганської, де відбулося розведення сил.

У Києві мають пройти зустрічі Мааса з Президентом Володимиром Зеленським, Прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком та міністром закордонних справ Вадимом Пристайком.

У центрі уваги перемовин - обговорення стану виконання Мінських угод і підготовка до запланованої на початок грудня зустрічі на вищому рівні у Нормандському форматі.