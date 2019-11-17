Маас планує подивитися, як пройшло розведення сил на Донбасі

Маас планує подивитися, як пройшло розведення сил на Донбасі

Укрінформ
Із понеділка в Україні з візитом перебуватиме міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас.

Про це в Twitter написав посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"18-19 листопада в Україні перебуватиме з візитом Глава МЗС Німеччини Гайко Маас: це вже друга поїздка до Києва за останні 5 місяців. Цінуємо підтримку наших німецьких партнерів ", - написав Мельник.

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Як стало відомо Укрінформу, планується відвідання главою МЗС Німеччини Станиці Луганської, де відбулося розведення сил.

У Києві мають пройти зустрічі Мааса з Президентом Володимиром Зеленським, Прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком та міністром закордонних справ Вадимом Пристайком.

У центрі уваги перемовин - обговорення стану виконання Мінських угод і підготовка до запланованої на початок грудня зустрічі на вищому рівні у Нормандському форматі.

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