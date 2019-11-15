Зеленський обговорив із Макроном підготовку “нормандської зустрічі"

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном для координації підготовки зустрічі у Нормандському форматі рівні 9 грудня.

Про це повідомили у пресслужбі глави держави.

“Лідери України та Франції скоординували підготовку змістовного наповнення зустрічі на найвищому рівні”, - йдеться в повідомленні.

Президент Франції наголосив, що Україна виконала всі необхідні умови для того, щоб саміт у Нормандському форматі відбувся. У результаті, всіма сторонами узгоджено дату його проведення – 9 грудня у Парижі.

Також Зеленський поінформував французького колегу про актуальну безпекову ситуацію на Донбасі.

Макрон підкреслив, що Україна може й надалі розраховувати на підтримку Франції в усіх питаннях.

Сторони також обговорили економічну співпрацю двох країн і домовилися продовжити двосторонній діалог під час офіційного візиту Президента Французької Республіки до України, повідомили в пресслужбі.

Як повідомляв Укрінформ, в Адміністрації президента Франції 15 листопада анонсували зустріч лідерів Франції, України, Німеччини та Росії у Нормандському форматі на 9 грудня у Парижі.

Нормандський саміт планувався на кінець серпня, потім називалися дати у вересні, жовтні та у листопаді. Натомість ця зустріч високого рівня не відбулася через небажання президента Росії Володимира Путіна взяти у ній участь та висунення Кремлем низки вимог до України.

Зокрема, 23 жовтня Президент Володимир Зеленський заявив, що умовами зустрічі лідерів країн нормандського формату є узгодження "формули Штайнмаєра" і розведення військових сил і засобів у Золотому і Петровському. Україна ці умови виконала.

Тим часом президент Росії Володимир Путін 14 листопада озвучив нові вимоги щодо Донбасу, заявивши про необхідність розведення військ уздовж всієї лінії розмежування та продовження Україною терміну закону про особливий статус Донбасу.