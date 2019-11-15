“Нормандська зустріч” може відбутися 9 грудня - Єлисейський палац

Зустріч лідерів України, Франції, Німеччини та Росії у Нормандському форматі може відбутися 9 грудня у Парижі.

Про це заявили у п'ятницю в Адміністрації президента Франції, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

На даний момент офіційних повідомлень на інформаційних ресурсах Єлисейського палацу про підтвердження проведення саміту «нормандської четвірки» 9 грудня немає.

Як повідомлялося, «нормандський» саміт планувався на кінець серпня, потім називалися дати у вересні, жовтні та у листопаді. Натомість ця зустріч високого рівня не відбулася через небажання президента Росії Володимира Путіна взяти у ній участь та висунення Кремлем низки вимог до України.

Зокрема, 23 жовтня Президент Володимир Зеленський заявив, що умовами зустрічі лідерів країн "нормандського формату" є узгодження "формули Штайнмаєра" і розведення військових сил і засобів у Золотому і Петровському. Україна ці умови виконала.

Тим часом президент Росії Володимир Путін 14 листопада озвучив нові вимоги щодо Донбасу, заявивши про необхідність розведення військ уздовж всієї лінії розмежування та продовження Україною терміну закону про особливий статус Донбасу.