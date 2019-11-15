До "нормандської зустрічі" розведення військ на інших ділянках не буде — комітет ВР

До "нормандської зустрічі" розведення військ на інших ділянках Донбасу не відбуватиметься.

Про це заявив голова парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки від фракції партії "Слуга народу" Олександр Завітневич в інтерв'ю ВВС.News.Україна.

"Що мені відомо: розвели у цих трьох населених пунктах - і все. Так, Генштаб вивчає інші ділянки на 400 км фронту. Але ніяких завдань ні Верховний головнокомандувач, ні міністр, ні начальник Генштабу по інших ділянках не ставили. Наказ чіткий - три населені пункти і далі чекаємо на зустріч нашого Президента у "нормандському форматі". За її результатами вже, мабуть, буде ухвалюватися рішення про розведення", - заявив Завітневич.

Він зазначив, що у червні-липні багато хто не вірив у можливість розведення військ, однак ситуація в Станиці Луганській засвідчує, що це покращило безпеку ситуацію в цьому районі.

9 листопада у районі населених пунктів Богданівка і Петрівське розпочалося розведення сил та засобів на ділянці №3.

1 листопада 2019 р. у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області завершилося дзеркальне розведення сил і засобів на ділянці №2.

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Розведення сил української армії і окупаційних військ на ділянці № 1 у районі Станиці Луганської відбулося в червні.

Як повідомляв Укрінформ, президент Росії Путін озвучив ще одну вимогу щодо Донбасу — заявив про необхідність розведення військ уздовж всієї лінії розмежування.