Пристайко: Ми не можемо дозволити, щоб Росія зіскочила з “нормандської зустрічі”

Переговорна команда з підготовки зустрічі лідерів країн “нормандського формату” стурбована повідомленнями про нові умови Росії, але таким чином російська сторона, скоріше намагається здобути собі більше часу для вироблення позицій.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Вадим Пристайко під час спільної пресконференції з федеральним міністром європейських, інтеграційних та закордонних справ Республіки Австрія Александром Шалленбергом, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Переговорна команда, яка веде переговори зараз, так само стурбована, як і ви, появою повідомлень про якісь додаткові умови або коментарів російських представників, наприклад, щодо наявності поліції на тих ділянках, де відбулося розведення, що якимось чином заважає майбутній зустрічі. Ми стурбовані цим, але все ж таки мені здається, що це просто намагання трошки купити собі час і придбати необхідний (час — ред.) для вироблення позицій”, - сказав міністр.

Він нагадав, що вимогами проведення “нормандської зустрічі” було погодження “формули Штайнмаєра” та розведення військ на трьох ділянках, жодних інших додаткових вимог не ставилося.

“Схоже, що російська сторона не очікувала, що Україна зможе завершити ці складні кроки, і тепер намагається взяти паузу, щоб краще підготуватися до майбутніх рухів”, - зазначив Пристайко.

Водночас він запевнив, що європейські партнери України, й не лише Франція та Німеччина, розуміють ситуацію і здійснюють “додатковий тиск” для проведення зустрічі.

“Ми хочемо зробити все, що в наших руках, щоб припинити війну, кожен шанс використати, кожен механізм. І очевидно, що зустріч лідерів — це значний крок, який ми просто зобов’язані зробити як держава перед нашими громадянами, перед усім співтовариством, яке нас підтримує. І ми не можемо дозволити, щоб Росія зіскочила з цієї зустрічі”, - підкреслив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, 23 жовтня Президент Володимир Зеленський заявив, що умовами зустрічі лідерів країн "нормандського формату" є узгодження "формули Штайнмаєра" і розведення військових сил і засобів у Золотому і Петровському. Розведення у районі населеного пункту Золоте-4 тривало з 29 жовтня до 1 листопада.

4 листопада міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Росія вимагає підготувати спільний документ, який буде розглянутий лідерами чотирьох країн, до зустрічі в "нормандському форматі". Міністр наголосив, що цієї вимоги раніше не було, але зауважив, що якщо це документ, який буде за результатами зустрічі, то його можна підготувати, "щоб лідери не сиділи і на чистому аркуші не писали результати".

Зі свого боку, ексміністр закордонних справ Павло Клімкін висловив думку, що відтермінування президентом РФ Путіним зустрічі у "нормандському форматі" є його тактикою примусу України до поступок не тільки щодо Донбасу, але й газового питання.

11 листопада Канцлер ФРН Ангела Меркель провела телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним, під час якої обговорила хід підготовки до саміту в "нормандському форматі".