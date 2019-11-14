Пристайко назвав питання, які Україна хоче вирішити на “нормандській зустрічі”

Українська сторона на зустрічі лідерів держав “нормандського формату” прагне вирішити низку конкретних питань, в ідеальному випадку — завершити війну на Донбасі.

Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко під час спільної пресконференції з федеральним міністром європейських, інтеграційних та закордонних справ Республіки Австрія Александром Шалленбергом, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Остання зустріч відбулася три роки тому, й за цей час накопичилося дуже багато питань, які ми збираємося розв’язати на цій зустрічі. Але головне, що ми збираємося зробити — це зробити крок до миру, в ідеальній ситуації — завершити цю війну, яка на сході України забирає наших людей і наш шанс на цивілізований розвиток”, - сказав міністр.

Він підкреслив, що останнє перемир’я з бойовиками вже “коштувало” Україні 33 життя і вдвічі більше поранених солдат і цивільних осіб.

“Саме тому ми збираємося на цій зустрічі вирішити декілька конкретних питань”, - підкреслив Пристайко.

Так, за його словами, Президент Зеленський розраховує, зокрема, що в ході зустрічі лідерів держав “нормандського формату” вдасться розв’язати “безпекову військову частину і відкрити шлях для остаточного вирішення проблеми сходу України”.

Крім того, міністр зауважив, що зустріч має стати каталізатором великого одночасного обміну політичних в’язнів.

“Ми хочемо повернути максимальну кількість наших людей, які до цього часу перебувають у в’язницях російських і на територіях так званих народних республік та Криму”, - додав він.

Водночас Пристайко наголосив, що реальні результати зустрічі залежать від глибини готовності російської сторони рухатися до виконання домовленостей.