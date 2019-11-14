Точної дати зустрічі "нормандської четвірки" ще немає — Пристайко

Конкретної дати зустрічі лідерів країн “нормандського формату” ще немає, триває обговорення можливих дат, але саміт може відбутися до кінця року.

Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко під час спільної пресконференції з федеральним міністром європейських, інтеграційних та закордонних справ Республіки Австрія Александром Шалленбергом, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сподіваюся, що найближчим часом дізнаємося точну дату. Ми знаємо деякі можливі дати, але для того, щоб повідомити українському суспільству, ми повинні мати більш точну інформацію. Єдине, я думаю, що до кінця цього року саміт все ж таки відбудеться”, - сказав Пристайко.

За його словами, наразі вже виконані всі передумови для цієї зустрічі.

Також міністр висловив переконання, що позиція російської сторони свідчить про те, що вони теж готуються до зустрічі.

“Зараз українська сторона консультується з трьома іншими учасниками "нормандської четвірки". Ми шукаємо найкращу дату для всіх чотирьох президентів і місце, де буде проведено цей захід”, - розповів Пристайко.

Як повідомляв Укрінформ, 23 жовтня Президент Володимир Зеленський заявив, що умовами зустрічі лідерів країн "нормандського формату" є узгодження "формули Штайнмаєра" і розведення військових сил і засобів у Золотому і Петровському. Розведення у районі населеного пункту Золоте-4 тривало з 29 жовтня до 1 листопада.

4 листопада міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Росія вимагає підготувати спільний документ, який буде розглянутий лідерами чотирьох країн, до зустрічі в "нормандському форматі". Міністр наголосив, що цієї вимоги раніше не було, але зауважив, що якщо це документ, який буде за результатами зустрічі, то його можна підготувати, "щоб лідери не сиділи і на чистому аркуші не писали результати".

Зі свого боку, ексміністр закордонних справ Павло Клімкін висловив думку, що відтермінування президентом РФ Путіним зустрічі у "нормандському форматі" є його тактикою примусу України до поступок не тільки щодо Донбасу, але й газового питання.

11 листопада Канцлер ФРН Ангела Меркель провела телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним, під час якої обговорила хід підготовки до саміту в "нормандському форматі".