Кремль побачив позитивну динаміку в підготовці "нормандського саміту"

Кремль вважає, що з цілого ряду напрямків підготовки саміту в "нормандському форматі" (Україна, РФ, ФРН, Франція) є позитивна динаміка.

Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

"Ми констатуємо позитивну динаміку з цілого ряду напрямків підготовки до "нормандського формату", - відповів Пєсков на запитання, чи залишилися перешкоди для зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки".

У вівторок Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ підтвердила завершення відведення військ у районі населеного пункту Петровське. Наразі сторони проводять розмінування території. Петрівське — остання з трьох пілотних ділянок розведення сил, про створення яких сторони домовилися ще восени 2016 року. Раніше відведення військ відбулося у Станиці Луганській і Золотому.

Як повідомляв Укрінформ, 23 жовтня Президент Володимир Зеленський заявив, що умовами зустрічі лідерів країн "нормандського формату" є узгодження "формули Штайнмаєра" і розведення військових сил і засобів у Золотому і Петровському. Розведення у районі населеного пункту Золоте-4 тривало з 29 жовтня до 1 листопада.

4 листопада міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Росія вимагає підготувати спільний документ, який буде розглянутий лідерами чотирьох країн, до зустрічі в нормандському форматі. Міністр наголосив, що цієї вимоги раніше не було, але зауважив, що якщо це документ, який буде за результатами зустрічі, то його можна підготувати, "щоб лідери не сиділи і на чистому аркуші не писали результати".

Зі свого боку, ексміністр закордонних справ Павло Клімкін висловив думку, що відтермінування президентом РФ Путіним зустрічі у нормандському форматі є його тактикою примусу України до поступок не тільки щодо Донбасу, але й газового питання.

11 листопада Канцлер ФРН Ангела Меркель провела телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним, під час якої обговорила хід підготовки до саміту в "нормандському форматі".