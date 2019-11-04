РФ вимагає підготовки спільного документу до “нормандської зустрічі” — Пристайко

Російська Федерація висунула вимогу підготувати спільний документ, який розглядатимуть лідери чотирьох країн, до зустрічі у “нормандському форматі”.

Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко під час спільного з главою МЗС Естонії Урмасом Рейнсалу брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Є вимога по підготовці документа, який лідери розглянуть. У вересні, коли ми домовлялися, було всього дві вимоги — це визнання “формули Штайнмаєра” і розведення у трьох ділянках, ми завершуємо (розведення — ред.) зараз третю ділянку. Російська сторона зараз почала говорити про документ, який сторони мають погодити, щоб лідери з ним працювали”, - сказав Пристайко.

Міністр підкреслив, що цієї вимоги раніше не було, але зауважив, що якщо це документ, який буде по результатах зустрічі, то його можна підготувати, “щоб лідери не сиділи і на чистому аркуші не писали результати”.

“Ми готові до цієї зустрічі (“нормандського формату” - ред.) і сподіваємось, що, якщо не буде обстрілів з тієї сторони, ми зможемо відрахувати сім днів і почати розведення в зоні “Петрівське”, - підкреслив він.

Як повідомляв Укрінформ, 23 жовтня Президент України Володимир Зеленський заявляв, що умовами зустрічі лідерів країн “нормандського формату” є погодження "формули Штайнмаєра" та розведення військових сил і засобів у Золотому й Петрівському.

Розведення у районі населеного пункту Золоте-4 тривало із 29 жовтня до 1 листопада.

Розведення біля Петрівського мало розпочатися, але, як зазначив глава МЗС Вадим Пристайко, переноситься через зафіксовані обстріли.