Пристайко сказав, на який час перенесли розведення сил у Петрівському

Розведення сил у Петрівському, яке мало розпочатися у понеділок, відтерміновується через зафіксовані раніше обстріли.

Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко під час спільного з главою МЗС Естонії Урмасом Рейнсалу брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Що стосується нерозведення в зоні Петрівського. Ви знаєте, що за нашими оцінками, розведення мало початися сьогодні якраз, але декілька днів назад були обстріли в районі розведення, не просто в районі десь там, а в конкретній зоні розведення, що було зафіксовано також СММ ОБСЄ. Тому ми вимушені були перенести це розведення на той період, коли знову, як ми домовилися в 2016 році, буде досягнуто семиденного періоду тиші”, - сказав Пристайко.

За його словами, як тільки буде досягнуто семи днів тиші, українська сторона буде готова до наступного етапу розведення.

Водночас міністр підкреслив, що із розведенням сил у Петрівському буде завершено виконання всіх передумов для проведення зустрічі лідерів країн “нормандського формату”.

“Розраховуємо, що Російська Федерація усе ж таки знайде цього разу час для того, щоб чотири лідери зустрілися”, - додав Пристайко та запевнив, що німецька, французька та українська сторони готові до зустрічі.

Як повідомлялося, за даними звіту СММ ОБСЄ від 31 жовтня, останнє порушення режиму припинення вогню з боку незаконних збройних формувань РФ в межах ділянки № 3 «Петрівське» зафіксовано 30 жовтня року.

Штаб ООС наголошує, що згідно з Мінськими домовленостями умовою початку розведення сил і засобів є верифікація СММ ОБСЄ дотримання режиму повного припинення вогню протягом семи діб.