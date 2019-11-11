Меркель поговорила з Путіним: версії від Берліна та Москви

Канцлерка ФРН Ангела Меркель провела у понеділок телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним, під час якої обговорила хід підготовки до саміту в нормандському форматі.

Про це повідомляє сайт глави уряду ФРН.

"У центрі розмови була підготовка зустрічі на вищому рівні нормандському форматі стосовно східної України", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, сторони торкнулися також стану переговорів щодо майбутнього газового транзиту територію України.

На сайті Кремля у свою чергу повідомляють про "ґрунтовне обговорення" питань врегулювання ситуації в Україні, зокрема з урахуванням підписаної в Контактній групі "формули Штайнмаєра", а також розведення збройних сил і засобів на "пілотних" ділянках в районі населених пунктів Станиця Луганська і Золоте і початку цього процесу у села Петрівське.

Президент Росії і канцлер Німеччини, йдеться на сайті, відзначили важливість повного і неухильного дотримання мінського "Комплексу заходів" 2015 року. А також необхідність закріплення особливого статусу Донбасу в законодавстві України, наголошується у повідомленні Кремля.

Також у Кремлі підкреслили, що сторони обговорили підготовку "можливого саміту" в нормандському форматі.

Фото: euroua.com