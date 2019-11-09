Путін, Скабєєва і Кобзон: жителі окупованого Донбасу назвали своїх авторитетів

Серед основних авторитетів у жителів окупованих районів Донецької і Луганської областей - президент Росії Володимир Путін, а також російські телеведучі-пропагандисти Володимир Соловйов та Ольга Скабєєва.

Про це йдеться у результатах кількісного дослідження громадської думки на окупованих територіях Донбасу, проведеного з 7 по 31 жовтня компанією "Нью імідж маркетинг груп" та оприлюдненого у виданні "Дзеркало тижня".

Зокрема, на першому місці серед лідерів довіри в ОРДЛО — президент РФ Путін (за нього проголосували 11,2% опитаних); на другому — пропагандист Соловйов (9,2%); на третьому - "ніхто, немає таких" (7,2%); на четвертому — пропагандистка Скабєєва (6,7%); на п'ятому — загиблий ватажок терористичної організації "ДНР" Олександр Захарченко (4,1%); на шостому — нинішній ватажок "ДНР" Денис Пушилін (2,9%); на сьомому — глава МЗС Росії Сергій Лавров (2,5%); на восьмому — український бізнесмен Рінат Ахметов (2,4%); на дев'ятому — радянський і російський естрадний співак Йосип Кобзон, який активно підтримував агресивну політику Путіна щодо України, а також терористичні угрупування в Донецьку і Луганську (2,4%); на десятому - Родіон Мірошник, представник "ЛНР" у політичній підгрупі на мінських переговорах (1,9%).

Варто також зазначити, що Президент України Володимир Зеленський за рівнем довіри серед опитаних жителів ОРДЛО опинився на 18-му місці (1,3%).

Дослідження проводилося з 7-го по 31 жовтня 2019 року. Опитано 1606 респондентів: 800 - у непідконтрольній частині Луганської і 806 - у непідконтрольній частині Донецької областей. Для розрахунків вибірки було використано офіційні статистичні дані 2014 року, скориговані з урахуванням наявних демографічних даних ВПО, які залишили непідконтрольні території.

Інтерв'ю face-to-face проводилися в домогосподарствах респондентів за структурованою анкетою. Погрішність результатів не перевищує 3,2%.