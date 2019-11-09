Понад 36% жителів ОРДЛО можуть дозволити собі тільки їжу

Понад 41% жителів ОРДЛО вважають себе бідними, при цьому близько 5% з них змушені заощаджувати навіть на харчуванні, а ще понад 36% можуть дозволити собі лише їжу.

Про це йдеться у результатах кількісного дослідження громадської думки на окупованих територіях Донбасу, проведеного з 7 по 31 жовтня компанією "Нью імідж маркетинг груп" та оприлюдненого у виданні "Дзеркало тижня".

Загалом 63,6% опитаних жителів ОРДЛО констатували серйозні проблеми на ринку праці: роботи, практично, немає (24,3%) або велике безробіття, проте роботу знайти все-таки можна (39,3%). Ті ж, хто зумів зберегти колишню роботу або знайти нову, а це - 32,9%, вважають, що ключові підприємства все-таки діють, і охочі роботу знаходять, хай навіть на непостійній основі. Ще 2,9% опитаних вважають, що в ОРДЛО не вистачає робочих рук.

Що стосується фінансового становища, то лише для 3% опитаних (48 людей) його можна охарактеризувати як "суперуспішне", пише видання. Зокрема, шестеро жителів, які заповнили анкету, заявили, що можуть дозволити купити собі все. "Решта з цих 48 уточнили, що коли захочеться купити квартиру або машину, то все ж таки доведеться позичати або певний час накопичувати гроші", - йдеться у повідомленні.

Водночас 41,3% жителів ОРДЛО вважають себе бідними. Частина їх змушена заощаджувати навіть на харчуванні (4,9%), решта 36,4% - можуть дозволити собі тільки їжу. На одяг треба відкладати або позичати. Така ж вагома частина людей (43,6%) не може просто так узяти й купити мобільний телефон або пилосмок. Але решта 12% опитаних, випадково зазирнувши в магазин електроніки, все ж таки почуваються комфортно.

При цьому, аналізуючи свої бюджети за рік, що минає, більшість опитаних господинь і голів сімейств (57,3%) повідомили, що їхнє матеріальне становище не змінилося. Однак 28,4% все ж відчули його погіршення. Тоді як 14,2% жителів окупованих територій стали жити краще.

Тут цікавий нюанс, пов'язаний з очікуваннями, зауважує видання. "Стабільний відсоток (58,6%) переконані, що в їхній фінансовій історії нічого не зміниться. Практично, порівну як тих, хто очікує чудесного поліпшення життя своїх сімей (18,7%), так і тих, хто в дива не вірить (21%)", - йдеться у повідомленні.

Більшість опитаних жителів ОРДЛО (50,3%) вважають, що за останній рік економічна ситуація в Україні погіршилася. І тільки 6,3% вирішили, що люди на підконтрольній українському уряду території стали жити краще. 41,4% респондентів зупинилися на нульовій позначці змін, очевидно констатувавши стабільну економічну стагнацію в Україні.

Плануючи своє життя на п'ять років наперед, 34% опитаних жителів ОРДЛО впевнені в поліпшенні своєї економічної ситуації. При цьому, практично стільки ж (35,4%) пов'язують такий розвиток подій з інтеграцією в Російську Федерацію. І тільки 3,5% опитаних пов'язали цю обнадійливу історію з інтеграцією в Україну. Ще 9,9% респондентів упевнені, що Україна може допомогти ОРДЛО стабілізувати економічну ситуацію, надавши "Д/ЛНР" широку автономію. Показово також, що 10,9% жителів окупованих територій влаштовує нинішній баланс сил або створення "незалежної держави" на зразок Осетії чи Абхазії.

Ті з опитаних жителів ОРДЛО, хто очікує погіршення ситуації, пов'язують цей процес з поверненням в Україну - 26,8%. Не надихає людей і сценарій самовизначення або замороження конфлікту: 23,1% вважають, що економіка піде вниз із таким розвитком подій. І тільки 6,8% жителів не довіряють російському об'єднавчому сценарію.

Водночас, прогнозуючи поліпшення або погіршення економічної ситуації у своєму регіоні, відповідно 40,2 і 43,3% жителів ОРДЛО не визначилися або відмовляються відповістити на запитання: з чим або з ким це може бути пов'язано.

Дослідження проводилося з 7-го по 31 жовтня 2019 року. Опитано 1606 респондентів: 800 - у непідконтрольній частині Луганської і 806 - у непідконтрольній частині Донецької областей. Для розрахунків вибірки було використано офіційні статистичні дані 2014 року, скориговані з урахуванням наявних демографічних даних ВПО, які залишили непідконтрольні території.

Інтерв'ю face-to-face проводилися в домогосподарствах респондентів за структурованою анкетою. Погрішність результатів не перевищує 3,2%.