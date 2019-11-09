Понад 57% мешканців окупованого Донбасу вважають себе громадянами України

Більш як 57% жителів тимчасово непідконтрольних Україні територій Донецької та Луганської областей назвали себе громадянами України.

Про це йдеться у результатах кількісного дослідження громадської думки на окупованих територіях Донбасу, проведеного з 7 по 31 жовтня компанією "Нью імідж маркетинг груп" та оприлюдненого у виданні "Дзеркало тижня".

"57,8% жителів “ДНР/ЛНР” назвали себе громадянами України. Очевидно, зберігаючи на поличці паспорт із тризубом. Однак поруч із ними живуть 41,6% тих, хто розпрощався з Україною не тільки в душі, а й офіційно. У них на руках паспорти “ДНР/ЛНР” - 34,8%, і Росії - 6,8%. Цілком імовірно, що серед цих людей прихований відсоток тих, хто вагався і був притиснутий особистими обставинами", - йдеться у повідомленні.

Водночас, як зазначається, понад 42% тих, хто проживає за лінією фронту, ніколи не думали про можливість отримати російський паспорт.

"Однак якщо порівняти дві справді обнадійливі цифри (досі ще громадян України й тих, хто ніколи не думав про російський паспорт), очевидною є різниця в 14,8%. І це абсолютно реальна група людей, які в цей час уже розглядають можливість отримати російський паспорт. Далі - більше. 34,2% опитаних визнали, що хотіли б мати в себе червону російську книжку. А в 7,4% - російський паспорт уже в кишені. Тобто якщо підсумувати ці сухі цифри, можна зрозуміти, чому вони мають нас тривожити. 56,4% жителів "ДНР/ЛНР" — потенційні громадяни держави, у фактичному стані війни з якою Україна перебуває вже п'ять років. Інакше кажучи, більш ніж половина жителів окупованих територій орієнтовані на Росію і вже прийняли або збираються прийняти остаточне вольове офіційне рішення на користь країни-агресора", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними опитування, 80,8% жителів окупованих територій ніколи не думали про те, щоб виїхати з ОРДЛО, а ще 19,2% думають про виїзд, але вагаються з вибором, куди саме їхати.

"Виявляється, 11,1% жителів віддають перевагу Росії, тоді як Україні - тільки 5,2%", - пише видання.

Дослідження проводилося з 7-го по 31 жовтня 2019 року. Опитано 1606 респондентів: 800 - у непідконтрольній частині Луганської і 806 - у непідконтрольній частині Донецької областей. Для розрахунків вибірки було використано офіційні статистичні дані 2014 року, скориговані з урахуванням наявних демографічних даних ВПО, які залишили непідконтрольні території.

Інтерв'ю face-to-face проводилися в домогосподарствах респондентів за структурованою анкетою. Погрішність результатів не перевищує 3,2%.