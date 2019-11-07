Українцям в ОРДЛО і Криму хочуть спростити видачу документів - Мін'юст і Рада готують нові правила

Мін'юст разом із комітетами ВР та партнерами з УВКБ готують впровадження адмінпроцедури для простішого отримання документів на окупованих територіях.

Про це поінформувала начальник управління реєстрації актів цивільного стану Міністерства юстиції Ірина Дубиківська, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз ми спільно з комітетами Верховної Ради, спільно з громадськістю, з нашими партнерами з УВКБ ООН та "Право на захист" працюємо над тим, щоб впровадити в Україні адміністративну процедуру і дозволити українцям швидше, якісніше, без бюрократії отримувати документи саме на окупованих територіях", - зазначила Дубиківська.

Вона зауважила, що для Мін'юсту зараз важлива адміністративна процедура щодо окупованих територій.

"Ця процедура важлива, тому що дуже багато дітей, які народилися на окупованих територіях, документовані українськими свідоцтвами. З 2016 по теперішній час у нас є показник 40 тисяч, але це не всі ті діти, котрі народилися в громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях Криму, Луганська і Донецька", - сказала Дубиківська.

Вона також зазначила, що крім окупованих територій, вже було видано понад 6 тисяч документів дітям ромів, які поколіннями не мали документів.