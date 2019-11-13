Берлін не готовий назвати дату "нормандського саміту", переговори тривають

Дата наступної зустрічі лідерів "нормандської четвірки" все ще невідома, тривають переговори.

Про це сказав у середу на брифінгу офіційний представник федерального уряду Штеффен Зайберт, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні я все ще не можу назвати дату проведення зустрічі. Але що я можу сказати, що переговори на робочому рівні тривають з метою підготувати саміт в близькому майбутньому", - сказав Зайберт.

За його даними, є спільне бажання провести таку зустріч в найближчому майбутньому.

Про це, зокрема, йшлося під час телефонної розмови канцлера Ангели Меркель з президентом РФ Володимиром Путіним у понеділок.

Зайберт також згадав про розведення військ у вихідні біля Петрівського та Богданівки після станиці Луганської та Золотого.

"Федеральний уряд вітає це як важливу часину встановлення довіри", - сказав його представник.

Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада канцлер ФРН Ангела Меркель провела телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним, під час якої обговорила хід підготовки до саміту в "нормандському форматі".

Водночас у повідомленні на сайті Кремля підкреслюється, що сторони обговорили підготовку "можливого саміту" в нормандському форматі.