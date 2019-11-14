Розмінування під Богданівкою та Петрівським триватиме тиждень

До 20 листопада на ділянці розведення військ в районі Петрівського та Богданівки буде розміновано близько 146 га територій.

Інформацією про те, чи відбувається дзеркальне розмінування з боку окупаційних військ, володіє виключно СММ ОБСЄ.

Про це Укрінформу повідомив начальник пресцентру штабу ООС Андрій Агеєв.

“За минулу добу на ділянці розмінування виявлено шість вибухонебезпечних предметів, обстежено 7 соток ділянки, працює 20 представників ДСНС. Для їхніх потреб залучено 8 одиниць спеціальної техніки”, — повідомив Агеєв.

Він також нагадав, що до семи діб триватиме процес розмінування на ділянці №3, тож 20 листопада цей процес буде завершений.

“20 листопада о 12.00 відбудеться інформування Спостережною місією ОБСЄ про завершення очищення близько 146 га територій в районі Петрівського та Богданівки Донецької області”, - розповів керівник пресцентру.

Відповідаючи на питання, чи тривають аналогічні роботи з розмінування з боку російсько-окупаційних військ, Агєєв зазначив: “Я в чергове наголошую, що ми отримуємо про це інформацію виключно від представників ОБСЄ”.

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Стосовно перевірки якості робіт з розмінування з боку бойовиків він наголосив, що представники ОБСЄ щодня контролюють хід робіт за допомогою квадрокоптерів, спостерігають за перебігом робіт на різних ділянках.

Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада у районі населених пунктів Богданівка і Петрівське українські військові та російсько-окупаційні війська після запуску сигнальних ракет почали розведення сил та засобів.

12 листопада МСС ОБСЄ отримала листа від збройних формувань із непідконтрольних урядові районів Донецької області з повідомленням про те, що вони завершили відведення сил і засобів із погодженої ділянки розведення в районі Петрівського. 13 листопада СММ ОБСЄ отримала дві вербальні ноти від Міністерства закордонних справ України, в одній із яких повідомлялося про те, що Збройні сили України завершили відведення сил і засобів із погодженої ділянки розведення в районі Петрівського

13 листопада розпочався етап розмінування визначеної ділянки №3.