На ділянці № 3 Богданівка-Петрівське піротехніки розпочали розмінування.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

"Вчора, 13 листопада, піротехніки Головного управління ДСНС України у Донецькій області приступили до проведення робіт з розмінування в районі розведення сил біля населених пунктів Петрівське-Богданівка Волноваського району Донецької області", - йдеться у повідомленні.

У Богданівці і Петрівському почали розмінування / Фото: Пресцентр операції Об’єднаних сил

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Як зазначається, піротехнічними розрахунками ДСНС України обстежено територію площею 0,07 гектара. Вилучено та знешкоджено у встановлений спосіб 6 вибухонебезпечних предметів.

До виконання завдань залучалось 4 піротехнічні розрахунки (20 чоловік особового складу та 8 одиниць техніки).

Фото: ООС