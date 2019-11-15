В ОП підтвердили, що "нормандська зустріч" відбудеться 9 грудня

Зустріч лідерів України, Німеччини, Франції та Росії у Нормандському форматі відбудеться 9 грудня.

Про це ідеться у Twitter Офісу Президента.

“Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном. Зустріч лідерів України, Німеччини, Франції та Росії у Нормандському форматі відбудеться 9 грудня. Подробиці розмови – згодом”, - ідеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, в Адміністрації президента Франції анонсували зустріч лідерів Франції, України, Німеччини та Росії у Нормандському форматі на 9 грудня у Парижі.

Нормандський саміт планувався на кінець серпня, потім називалися дати у вересні, жовтні та у листопаді. Натомість ця зустріч високого рівня не відбулася через небажання президента Росії Володимира Путіна взяти у ній участь та висунення Кремлем низки вимог до України.

Зокрема, 23 жовтня Президент Володимир Зеленський заявив, що умовами зустрічі лідерів країн нормандського формату є узгодження "формули Штайнмаєра" і розведення військових сил і засобів у Золотому і Петровському. Україна ці умови виконала.

Тим часом президент Росії Володимир Путін 14 листопада озвучив нові вимоги щодо Донбасу, заявивши про необхідність розведення військ уздовж всієї лінії розмежування та продовження Україною терміну закону про особливий статус Донбасу.