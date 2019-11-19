Бабіш обговорив з Гончаруком виплату Чехії

Бабіш обговорив з Гончаруком виплату Чехії "Ямбурзького боргу"

Укрінформ
Прем'єр-міністр Чеської Республіки Андрей Бабіш обговорив з українським колегою ситуацію з поверненням Україною так званого Ямбурзького боргу і повідомив про зрушення у цьому питанні.

Про це Бабіш заявив на спільному брифінгу з прем’єр-міністром України Олексієм Гончаруком, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми високо цінуємо зусилля щодо реформування різних галузей в Україні, зокрема правової системи, оскільки верховенство права є обов'язковою умовою і для розвитку підприємницького середовища. Ми також говорили про так званий Ямбурзький борг. Насправді ситуація просувається, і наразі перебуває на шляху до вирішення", - сказав Бабіш.

Він додав, що Чехія хотіла б інтенсивніше розвивати співробітництво з Україною, і поінформував, що сьогодні вранці члени чеської делегації обговорили дуже конкретні пропозиції щодо співпраці.

Бабіш також високо оцінив відновлення засідань Українсько-чеської міжурядової змішаної комісії з питань економічного, промислового та науково-технічного співробітництва.

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Так званий Ямбурзький борг – це частина боргів СРСР за участь Чехії у побудові ділянки магістрального газопроводу Ямбург-Західний кордон, що проходив територією України. У червні 1997 року Україна і Чехія підписали угоду про погашення боргу, який був вирахуваний ще в радянських карбованцях. Спочатку борг планувалося виплатити природним газом – 187,5 мільйонів кубометрів газу. Але ціни на газ в той час піднялися і Україна борг не виплатила, намагаючись переукласти угоду. На 2011 рік, за оцінками чеської сторони, борг складав 200–220 мільйонів доларів за оцінками України –79,8 мільйона доларів. Україна борг ще не виплатила.

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