Деокупація і політв’язні: Зеленський хоче почути на “нормандській зустрічі” чіткі терміни

Президент України Володимир Зеленський має намір на зустрічі лідерів країн нормандського формату порушувати питання про конкретні терміни деокупації Донбасу, повернення заручників, вирішення безпекової ситуації та місцеві вибори.

Про це він заявив під час спільної з прем’єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем пресконференції в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Зараз дуже серйозно готуємося до цієї зустрічі. Я хотів би реальних результатів. Кожного дня ми можемо багато говорити про припинення війни на Донбасі, повернення наших територій, але ми не можемо просто про це говорити, треба домовлятися про повернення наших територій. Я говорю про хоча б зрозумілі якісь терміни. Тобто, я хочу говорити про повернення, деокупацію Донбасу з якимись більш-менш чіткими термінами”, - сказав Зеленський і додав, що порушуватиме це питання на “нормандській зустрічі”.

Крім того, Президент прагне досягти на переговорах “більше конкретики” щодо звільнення і повернення Росією українських заручників та політв’язнів.

“Ми хочемо всіх наших людей повернути додому, до їх сімей, до батьків. Я теж хочу говорити, коли. Якщо всіх, то коли. Для мене відповідь на слово “коли” - це конкретні терміни найближчим часом”, - підкреслив глава держави.

Також, за його словами, є питання щодо безпекової ситуації, є гуманітарні, соціальні питання та питання, пов’язані з місцевими виборами.

“Ми повинні говорити про можливості проведення місцевих виборів після того, як там не буде будь-яких військових незаконних формувань. Початок цієї розмови ми повинні зробити”, - зауважив Зеленський.

Як повідомлялося, саміт за участю лідерів України, Франції, Німеччини та Росії (так званої “нормандської четвірки”) запланований на 9 грудня в Парижі.

Фото: Офіс Президента