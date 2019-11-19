Політв'язні стануть однією з ключових тем "нормандського саміту" – джерело

Питання звільнення політв’язнів та військовополонених стане однією із ключових тем зустрічі у нормандському форматі лідерів Франції, України, Німеччини та Росії, яка запланована на 9 грудня.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомило джерело у Міністерстві Європи та закордонних справ Франції.

"Питання політв’язнів та полонених стане одним із ключових під час саміту у нормандському форматі, запланованому на 9 грудня та підтвердженому сторонами", - зазначив французький дипломат.

Водночас представник французького міністерства ухилився від уточнення конкретних деталей щодо кількості, поіменних списків та висунутих умов звільнення, акцентувавши увагу на делікатності справи. За його словами, Франція наполягатиме на виконанні мінських угод усіма сторонами.

"Лідери Франції, України, Німеччини та Росії не збиралися у такому форматі упродовж трьох років. Ця зустріч є надзвичайно важливою для врегулювання конфлікту на Донбасі, особливо в гуманітарному аспекті", - наголосив французький дипломат.

За його словами, французька сторона наполягатиме "на негайному відведенні неконтрольованих з боку українського уряду військових сил" і має намір "переконати у необхідності таких дій Росію".

"Питання життя людей на Донбасі є вкрай важливим", - підкреслив французький дипломат, який задіяний у підготовці саміту "нормандської четвірки".

Як повідомляв Укрінформ, в Адміністрації президента Франції 15 листопада анонсували зустріч лідерів Франції, України, Німеччини і Росії у нормандському форматі на 9 грудня в Парижі.

Нормандський саміт планувався на кінець серпня, потім називалися дати у вересні, жовтні і листопаді. Однак ця зустріч високого рівня не відбулася через небажання президента Росії Володимира Путіна взяти в ній участь і висунення Кремлем ряду вимог до України.

Зокрема, 23 жовтня Президент України Володимир Зеленський заявив, що умовами зустрічі лідерів країн нормандського формату є узгодження "формули Штайнмаєра" і розведення військових сил і засобів у Золотому і Петровському. Україна ці умови виконала.

Тим часом президент Росії Путін 14 листопада озвучив нові вимоги щодо Донбасу, заявивши про необхідність розведення військ уздовж всієї лінії розмежування і продовження Україною терміну закону про особливий статус Донбасу.