На нормандському саміті газові питання обговорювати не будуть - Вітренко

Питання газових контрактів про транзит з Російською Федерацією не будуть обговорюватися на зустрічі лідерів нормандського формату.

Про це повідомив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

"Щодо нормандського формату. Мені не відомо, чесно кажучи, щоб була якась конкретна робота в нормандському форматі щодо переговорів про газ. Я так чув висловлювання пана Пристайка, який говорив, що хоча російська сторона намагалася нав'язати газові питання в нормандському форматі. Але від цього вдалося, скажімо так, відбитися. Тобто цей шантаж з боку Росії не пройшов", - заявив Вітренко.

Як повідомляв Укрінформ, російський монополіст Газпром направив на адресу НАК "Нафтогаз України" пропозицію про продовження чинного контракту або укладення нового договору про транзит газу через територію України терміном на 1 рік з урахуванням прогнозного попиту європейських покупців на газ на 2020 рік.

У реченні Газпрому зазначено, що необхідними умовами продовження чинного контракту або укладення нового договору є відмова обох сторін від всіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі та припинення всіх судових розглядів.

Крім того, в офіційній пропозиції за підписом голови правління Газпрому Олексія Міллера серед умов перераховані: скасування рішення Антимонопольного комітету України про накладення на "Газпром" штрафу за "порушення економічної конкуренції"; відкликання клопотання "Нафтогазу" про ініціювання Європейською комісією розслідування проти російської компанії. Також Газпром чекає позицію української сторони щодо її готовності безпосередньо закуповувати російський газ до 2020 року.