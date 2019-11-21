Україна може піти до суду через рішення Данії щодо Nord Stream 2 — Оржель

Міністерство енергетики та захисту довкілля України розглядає можливість подати апеляцію на рішення Данії щодо дозволу прокладати "Nord Stream 2".

Про це повідомив міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель в інтерв’ю “24 каналу”.

"Дійсно "Північний потік-2" все одно якось буде реалізовуватися. На той дозвіл, який вони отримали нещодавно від Данії, ми зараз розглядаємо можливості якось, з точки зору екології, подавати апеляцію", — сказав урядовець.

Як повідомлялося, проєкт Nord Stream 2 передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя РФ через Балтійське море до Німеччини на додаток до вже діючого Nord Stream. Передбачається, що потужність другої гілки Nord Stream 2 становитиме 55 млрд кубометрів газу щороку, довжина — більш як 1,2 тис. км.

Наприкінці жовтня Енергетичне агентство Данії видало компанії Nord Stream 2 AG дозвіл на будівництво частини газопроводу на території данських територіальних вод у Балтійському морі. Данія була останньою країною, яка не видавала дозвіл на будівництво російського газопроводу.

Газопровід будує російський Газпром спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall. Планувалося завершити проєкт до кінця 2019 року.

Україна виступає проти будівництва Nord Stream 2. Крім того, противниками Nord Stream 2 є США, Польща і країни Балтії, які застерігають, що ЄС у такому випадку підсяде на російську газову голку. Президент США Дональд Трамп погрожував заблокувати проєкт санкціями.