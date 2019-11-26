Санкції США можуть зірвати запуск Nord Stream 2 - Зеркаль

У разі запровадження США санкцій щодо газопроводу Nord Stream 2 запуск проєкту може бути зірваний.

Про це заявила журналістам у Берліні у вівторок заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, повідомляє Укрінформ.

"Ми вважаємо, що ці санкції дійсно можуть допомогти не допустити запуск Nord Stream 2, особливо в світлі необхідності заключення нового контракту на поставку газу в Європу", - сказала дипломат.

За її словами, для України це є додатковим інструментом у переговорах.

Як повідомляв Укрінформ, Конгрес США може включити положення про санкції проти газопроводу Nord Stream 2 в американський оборонний бюджет на 2020 рік.

Проєкт Nord Stream 2 передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя РФ через Балтійське море до Німеччини на додаток до вже наявного Nord Stream. Передбачається, що його потужність становитиме 55 млрд кубометрів газу щороку.

Газопровід будує російський "Газпром" спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall. Планувалося завершити проєкт до кінця 2019 року.

Україна виступає проти будівництва Nord Stream 2. Крім того, противниками проєкту є США, Польща і країни Балтії, які застерігають, що ЄС у такому випадку підсяде на російську газову голку. Президент США Дональд Трамп погрожував заблокувати проєкт санкціями.