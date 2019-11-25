Берлін відмовився коментувати звинувачення в "агітації" за Nord Stream 2

У Берліні не мають наміру коментувати інформацію про те, що німецькі чиновники за вказівкою керівників уряду переконували американських політиків не запроваджувати санкції проти компаній, залучених до будівництва газопроводу Nord Stream 2.

Про це в понеділок на брифінгу в Берліні заявив офіційний представник федерального уряду Штеффен Зайберт, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Я не збираюся коментувати тут можливі дані закордонних спецслужб. Можу лише сказати з боку федерального уряду, що це є в рамках нормальної роботи, наприклад, відомства канцлера, мати контакти з підприємцями", - заявив Зайберт.

Він також запевнив, що німецький уряд "відкрито висловлює свою позицію всім, включно країнам, які мають критичне ставлення та критичні зауваження до цього проєкту". Така робота, за словами Зайберта, проводиться під час прямих перемовин, а також і за допомогою посольств "у цих дружніх країнах".

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Як повідомляв Укрінформ, видання Bild розмістило матеріал, у якому з посиланням на неназвану західноєвропейську спецслужбу стверджується, що німецькі урядовці та дипломати проводили у США лобістську роботу, аби не допустити запровадження санкцій проти газопроводу “Північний потік-2” та затримання введення його в експлуатацію.

Проєкт Nord Stream 2 передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя РФ через Балтійське море до Німеччини на додаток до вже діючого Nord Stream. Передбачається, що потужність другої гілки Nord Stream 2 становитиме 55 млрд кубометрів газу щороку, довжина - більш як 1,2 тис. км.

Газопровід будує російський Газпром спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall. Планувалося завершити проєкт до кінця 2019 року.

Україна виступає проти будівництва Nord Stream 2. Крім того, противниками Nord Stream 2 є США, Польща і країни Балтії, які застерігають, що ЄС у такому випадку підсяде на російську газову голку. Президент США Дональд Трамп погрожував заблокувати проєкт санкціями.