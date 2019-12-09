Перша за три роки зустріч "нормандської четвірки"

Участь у зустрічі в Єлисейському палаці беруть Президенти України Володимир Зеленський, Росії Володимир Путін, Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Ангела Меркель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Початок зустрічі показала прессекретар Зеленського.

Перед самітом глава Української держави провів двосторонні перемовини з лідерами Франції та ФРН. Зустріч віч-на-віч Зеленського з Путіним, за даними Офісу Президента України, має відбутися після завершення саміту “четвірки”.

Як повідомлялося, в Офісі Президента України утримуються від прогнозів щодо тривалості переговорів лідерів чотирьох країн під час саміту в нормандському форматі.

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Президент Володимир Зеленський запевнив, що на цій зустрічі "зради" не буде, та закликав українців довіряти йому.