Зеленський та Меркель проводять двосторонню зустріч

У Єлисейському палаці почалася зустріч Президента України Володимира Зеленського та канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Про це повідомляє Офіс Президента.

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“Триває двостороння зустріч Президента України Володимира Зеленського та канцлера Німеччини Ангели Меркель у рамках Нормандського саміту в Парижі”, - йдеться у повідомленні.

Перед зустріччю з Меркель глава Української держави провів двосторонні перемовини з Президентом Франції Еммануелем Макроном.

На 17-ту годину за Києвом очікується початок зустрічі лідерів країн-учасниць нормандського формату.

Раніше в ОП підтвердили, що двостороння зустріч президентів України та РФ також буде, але після завершення чотиристороннього саміту.

Як повідомлялося, 9 грудня у Парижі відбудеться нормандська зустріч.

В Офісі Президента України утримуються від прогнозів щодо тривалості переговорів лідерів чотирьох країн під час саміту в нормандському форматі.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що на цій зустрічі "зради" не буде, та закликав українців довіряти йому.

Фото: сайт Президента