Зеленський зустрівся з Макроном у Парижі
Про це повідомила прессекретар глави держави Юлія Мендель у Twitter.
Після двосторонньої зустрічі з Макроном у Зеленського заплановані тет-а-тет переговори з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
На 17-ту годину за Києвом очікується початок зустрічі лідерів країн-учасниць нормандського формату.
Раніше в ОП підтвердили, що двостороння зустріч президентів України та РФ також буде, але після завершення чотиристороннього саміту.
Як повідомлялося, 9 грудня у Парижі відбудеться зустріч у нормандському форматі.
В Офісі Президента України утримуються від прогнозів щодо тривалості переговорів лідерів чотирьох країн під час саміту в нормандському форматі.
Президент Володимир Зеленський запевнив, що на цій зустрічі "зради" не буде, та закликав українців довіряти йому.