Зеленський зустрівся з Макроном у Парижі

Президент України Володимир Зеленський проводить зустріч віч-на-віч із президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це повідомила прессекретар глави держави Юлія Мендель у Twitter.

Після двосторонньої зустрічі з Макроном у Зеленського заплановані тет-а-тет переговори з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

На 17-ту годину за Києвом очікується початок зустрічі лідерів країн-учасниць нормандського формату.

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Раніше в ОП підтвердили, що двостороння зустріч президентів України та РФ також буде, але після завершення чотиристороннього саміту.

Як повідомлялося, 9 грудня у Парижі відбудеться зустріч у нормандському форматі.

В Офісі Президента України утримуються від прогнозів щодо тривалості переговорів лідерів чотирьох країн під час саміту в нормандському форматі.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що на цій зустрічі "зради" не буде, та закликав українців довіряти йому.