На Банковій не знають, скільки триватиме

На Банковій не знають, скільки триватиме "нормандська зустріч"

Укрінформ
В Офісі Президента України утримуються від прогнозів щодо тривалості переговорів лідерів чотирьох країн під час саміту в нормандському форматі. 

Про це повідомив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко 9 грудня під час брифінгу у Парижі.

"Французька сторона, як приймаюча, зробила план (зустрічі – ред.), але ж це перемовини, і тому вони можуть пройти як за короткий час, так і за довший. Ніхто не може поки сказати, скільки точно вони триватимуть, тобто як двосторонні зустрічі, так і зустріч у нормандському форматі", – зазначив Тимошенко.

При цьому він додав, що від України в саміті бере участь "доволі велика делегація, щоб ми були готові до будь-яких питань".

"Ми надамо інформацію (представникам ЗМІ – ред.), хто саме є в делегації. І члени делегації залежно від питань, які обговорюватимуться, зможуть змінюватися, тобто радники можуть приходити до нормандського формату і також допомагати Президенту у вирішенні питань", – уточнив він.

При цьому Тимошенко підтвердив, що як радники Президента у складі делегації присутні глава СБУ Іван Баканов, міністр внутрішніх справ Арен Аваков і Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.

Водночас на запитання, чи готовий уже текст фінальної заяви чотирьох лідерів і чи погодила цей документ Україна, Тимошенко відповів: "Як і казав пан Пристайко (Вадим Пристайко, міністр закордонних справ України – ред.), були варіанти щодо комюніке, вони є, але все ж буде вирішуватися за столом переговорів чотирьох лідерів країн".

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Як повідомлялося, 9 грудня у Парижі відбудеться зустріч лідерів країн-учасниць нормандського формату: України, Франції, Німеччини та РФ.

Раніше заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко підтвердив, що Президент України Володимир Зеленський планує провести зустріч із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним після "нормандського саміту".

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