Візит до Парижа Зеленський розпочне із зустрічі з Макроном
Про це власному кореспондентові Укрінформу повідомили в Офісі Президента України.
Згідно з програмою візиту, зустріч двох лідерів запланована на 15.05 за місцевим часом.
Передбачається, що о 15.30 Зеленський зустрінеться з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
О 16.00 розпочнеться саміт за участю лідерів Франції, України, Німеччини та Росії, а на 18.45 запланована зустріч учасників зустрічі зі ЗМІ.
Про можливу двосторонню зустріч президентів України і РФ не повідомляється.
Водночас, сам Зеленський у телеефірі 6 грудня заявив, що планується його двостороння зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним. За його словами, двосторонні зустрічі матимуть між собою всі лідери "нормандського формату".
Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня у Парижі відбудеться саміт за участю лідерів Франції, України, Німеччини та Росії.