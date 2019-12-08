Візит до Парижа Зеленський розпочне із зустрічі з Макроном

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Парижа у понеділок, 9 грудня, першу зустріч проведе з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це власному кореспондентові Укрінформу повідомили в Офісі Президента України.

Згідно з програмою візиту, зустріч двох лідерів запланована на 15.05 за місцевим часом.

Передбачається, що о 15.30 Зеленський зустрінеться з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

О 16.00 розпочнеться саміт за участю лідерів Франції, України, Німеччини та Росії, а на 18.45 запланована зустріч учасників зустрічі зі ЗМІ.

Про можливу двосторонню зустріч президентів України і РФ не повідомляється.

Водночас, сам Зеленський у телеефірі 6 грудня заявив, що планується його двостороння зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним. За його словами, двосторонні зустрічі матимуть між собою всі лідери "нормандського формату".

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня у Парижі відбудеться саміт за участю лідерів Франції, України, Німеччини та Росії.