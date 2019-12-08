Гончарук назвав “план А” на “нормандській зустрічі”

Головними завданнями переговорів у "нормандському форматі" є досягнення миру на Донбасі, звільнення утримуваних осіб за формулою "всіх на всіх", а також відновлення Україною контролю на кордоні з Росією.

Про це в прямому ефірі програми ТСН.Тиждень на телеканалі "1+1" заявив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Я вважаю, що найкращим варіантом у будь-якому разі є припинення вогню, обмін полоненими фактично. Усі наші українці мають повернутися додому. І це два головні завдання, які поставив перед собою Президент Зеленський. Я не поділяю песимізму з приводу того, що всі налаштовані проти нас, що Європа має намір здавати Україну, примушувати її до якихось домовленостей", - наголосив Гончарук.

У контексті закритого засідання Ради національної безпеки та оборони, що відбулося напередодні, Прем'єр-міністр прокоментував затверджений сценарій для переговорів.

"План А полягає в тому, щоби врегулювати цей конфлікт дипломатичним шляхом, щоби рухатися до миру, при цьому, звичайно, відстоюючи національні інтереси. Про жодне здавання національних інтересів в сенсі відмови від територіальної цілісності, від суверенітету йтися не може принципово. Крим і Донбас – це територія України, і там живуть українці. І ми будемо боротися за них, за їхнє повернення додому. Настільки, наскільки це можливо", - заявив він.

Водночас Гончарук наголосив, що цей мирний процес - не простий і не швидкий, і рухатися до нього потрібно крок за кроком.

"Тому я вважаю взагалі, що зустріч у "нормандському форматі", яка завтра відбудеться, це вже перемога Президента Зеленського. Тому що це демонстрація того, що він не боїться ухвалювати рішення, що він не боїться рухатися до того, щоби ситуація змінювалася в кращу для України сторону", - зазначив Прем'єр-міністр.

Гончарук також пояснив, про ухвалення яких рішень ідеться: "Рішення досить прості – припинення вогню, обмін людьми, які перебувають нині в неволі, повернення українців додому. Звичайно, після цього має йти політичне врегулювання".

При цьому, за його словами, про вибори на Донбасі не може йтися, доки на території України перебувають російські військові або проросійські гібридні військові підрозділи.

На переконання Прем'єр-міністра, Україна має аргументи, щоби переконати Москву.

"Переговори – це завжди двосторонній процес. Звичайно, нам потрібно шукати аргументи і вони є в президента Зеленського. Сильна сторона України полягає в тому, що правда тут на нашому боці. Увесь цивілізований світ розуміє, що це не конфлікт між Росією та Україною. Що це – випадок, коли одна велика держава, яка інвестує величезні кошти в своє озброєння, в свої військові технології і, насправді, яка напала, яка здійснила військове вторгнення на територію іншої країни і проводить на території іншої країни фактично гібридну війну. Всі в світі розуміють, що світовий порядок перебуває під загрозою", - наголосив він.

Саме тому, наголосив Гончарук, проти РФ і були застосовані санкції. "І я неодноразово чув від багатьох наших міжнародних партнерів про те, що ні про зняття, ні про послаблення жодних санкцій щодо Росії не може йтися, доки не буде усунена причина, з якої ці санкції були накладені. А причину знають всі – це фактично агресія проти України", - заявив Прем'єр-міністр.