Мендель назвала перші три кроки Зеленського на “нормандській зустрічі”

Мендель назвала перші три кроки Зеленського на “нормандській зустрічі”

Укрінформ
Війна на Донбасі не закінчиться наступного дня після «нормандського саміту», проте ця зустріч дає змогу рухатися далі у питанні врегулювання ситуації на Донбасі.

На цьому наголосила речниця Президента Юлія Мендель у Facebook.

"У цій війні вже загинуло 13 тисяч людей! Щоб її зупинити - треба говорити. Пам'ятаєте фразу «Поки говорять дипломати - гармати мовчать»? «Нормандська зустріч» 9 грудня - це можливість змусити гармати замовкнути. Ніщо інше поки не діє", - написала вона.

За словами Мендель, без "нормандського формату" "немає можливості говорити, а відтак - і можливості зрозуміти, як рухатися далі".

"Так, 10 грудня війна на Донбасі не закінчиться, це правда. Завищені очікування від «Норманді», як її вже охрестили в народі, можуть принести післясмак розчарування... Коли сьогодні скепсис і страхи виводять людей на мітинги проти вигаданої «капітуляції», давайте остудимо запал і згадаємо, що всі мирні ініціативи Володимира Зеленського супроводжувалися протестними акціями", - наголосила вона.

У цьому контексті речниця глави держави згадала про будівництво моста у Станиці Луганській, який Президент відкрив на два дні раніше від запланованої дати, про розведення військ, а також повернення в Україну 11 політв'язнів і 24 українських моряків.

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Мендель зазначила, що перші три кроки, про які говоритиме Президент України на зустрічі в Парижі, - це терміни і умови повернення полонених українців, справжнє припинення вогню і "виведення чужих військ і бандформувань з території Донбасу".

"Останнє - умова для проведення виборів на Донбасі. Їх проведення, в рамках виборів по всій території України, може відбутися тільки коли там не буде чужих військ та незаконних збройних формувань", - наголосила прессекретар Президента.

Вона підкреслила, що українська делегація летить у Париж із дуже сильною позицією, маючи потужних союзників.

"Ми в складній ситуації, але ми летимо в Париж з дуже сильною позицією. У нас є сильні союзники - Німеччина і Франція, у нас є підтримка на міжнародній арені, серед іншого і від США та Великої Британії. Але найважливіший наш союзник - це український народ, який хоче закінчення війни", - написала Мендель.

За її словами, Володимир Зеленський їде в Париж захищати інтереси України.

"Президент Зеленський взяв на себе відповідальність припинити війну, розуміючи, що українці найбільше хочуть миру. Саме для цього він прийшов у владу. І він не зрадить свій народ. Згодом ми обов'язково досягнемо миру. І це буде наша спільна перемога", - наголосила речниця глави держави.

Як повідомлялося, 9 грудня у Парижі відбудеться зустріч лідерів країн-учасниць "нормандського формату": України, Франції, Німеччини та РФ.

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