Мендель назвала перші три кроки Зеленського на “нормандській зустрічі”

Війна на Донбасі не закінчиться наступного дня після «нормандського саміту», проте ця зустріч дає змогу рухатися далі у питанні врегулювання ситуації на Донбасі.

На цьому наголосила речниця Президента Юлія Мендель у Facebook.

"У цій війні вже загинуло 13 тисяч людей! Щоб її зупинити - треба говорити. Пам'ятаєте фразу «Поки говорять дипломати - гармати мовчать»? «Нормандська зустріч» 9 грудня - це можливість змусити гармати замовкнути. Ніщо інше поки не діє", - написала вона.

За словами Мендель, без "нормандського формату" "немає можливості говорити, а відтак - і можливості зрозуміти, як рухатися далі".

"Так, 10 грудня війна на Донбасі не закінчиться, це правда. Завищені очікування від «Норманді», як її вже охрестили в народі, можуть принести післясмак розчарування... Коли сьогодні скепсис і страхи виводять людей на мітинги проти вигаданої «капітуляції», давайте остудимо запал і згадаємо, що всі мирні ініціативи Володимира Зеленського супроводжувалися протестними акціями", - наголосила вона.

У цьому контексті речниця глави держави згадала про будівництво моста у Станиці Луганській, який Президент відкрив на два дні раніше від запланованої дати, про розведення військ, а також повернення в Україну 11 політв'язнів і 24 українських моряків.

Мендель зазначила, що перші три кроки, про які говоритиме Президент України на зустрічі в Парижі, - це терміни і умови повернення полонених українців, справжнє припинення вогню і "виведення чужих військ і бандформувань з території Донбасу".

"Останнє - умова для проведення виборів на Донбасі. Їх проведення, в рамках виборів по всій території України, може відбутися тільки коли там не буде чужих військ та незаконних збройних формувань", - наголосила прессекретар Президента.

Вона підкреслила, що українська делегація летить у Париж із дуже сильною позицією, маючи потужних союзників.

"Ми в складній ситуації, але ми летимо в Париж з дуже сильною позицією. У нас є сильні союзники - Німеччина і Франція, у нас є підтримка на міжнародній арені, серед іншого і від США та Великої Британії. Але найважливіший наш союзник - це український народ, який хоче закінчення війни", - написала Мендель.

За її словами, Володимир Зеленський їде в Париж захищати інтереси України.

"Президент Зеленський взяв на себе відповідальність припинити війну, розуміючи, що українці найбільше хочуть миру. Саме для цього він прийшов у владу. І він не зрадить свій народ. Згодом ми обов'язково досягнемо миру. І це буде наша спільна перемога", - наголосила речниця глави держави.

Як повідомлялося, 9 грудня у Парижі відбудеться зустріч лідерів країн-учасниць "нормандського формату": України, Франції, Німеччини та РФ.