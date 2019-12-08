Пристайко назвав звільнення полонених одним із найважливіших питань “нормандського саміту”

Одним з найважливіших питань на нормандському саміті буде питання звільнення українських полонених.

На цьому наголосив міністр закордонних справ Вадим Пристайко у Twitter.

"Завтра нормандський саміт. Ми їдемо, в першу чергу, заради наших полонених в російських тюрмах та заради наших громадян на окупованих територіях", - написав Пристайко.

Він також додав, що "наша головна червона лінія, від якої не відступимо на жодний міліметр, - міжнародно визнаний державний кордон України".

Як повідомлялося, 9 грудня у Парижі відбудеться зустріч лідерів країн-учасниць "нормандського формату": України, Франції, Німеччини та РФ.

Сьогодні в Києві та низці інших міст проходила акція "Червоні лінії для Зеленського".