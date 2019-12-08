Пристайко — про перемовини у Парижі: Маємо пам'ятати про інтереси всіх українців

Пристайко — про перемовини у Парижі: Маємо пам'ятати про інтереси всіх українців

Укрінформ
Інтереси всіх українців, включаючи й тих, хто проживає на території ОРДЛО, мають бути враховані під час завтрашніх переговорів у Парижі.

На цьому наголосив міністр закордонних справ Вадим Пристайко у Twitter.

"Завтра, під час переговорів, ми у першу чергу маємо пам'ятати про інтереси всіх українців, розділених по лінії дотику російською агресією та пропагандою. Мир, безпека та розвиток в єдиній, демократичній країні - єдина мета Президента і всієї переговорної команди".

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Як повідомлялося, 9 грудня у Парижі відбудеться зустріч лідерів країн-учасниць "нормандського формату": України, Франції, Німеччини та РФ.

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