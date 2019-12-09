В ОП підтвердили зустріч Зеленського і Путіна

“Спочатку Президент Зеленський проведе дві двосторонні зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, після цього – з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. І далі вже буде зустріч у нормандському форматі чотирьох лідерів. Після зустріч у нормандському форматі чотирьох лідерів Президент України Володимир Зеленський проведе двосторонню зустріч із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним”, – зазначив Тимошенко.

Як повідомлялося, 9 грудня у Парижі відбудеться зустріч лідерів країн-учасниць нормандського формату: України, Франції, Німеччини та РФ.

Раніше ТАСС з посиланням на помічника президента РФ з зовнішньополітичної проблематики Юрія Ушакова розповсюдив інформацію, що після переговорів "четвірки" запланована особиста зустріч Зеленського і Путіна.

До того неназване джерело агентству повідомляло, що зустріч відбудеться в Єлисейському палаці Парижа. За його ж словами, окремі зустрічі Путіна з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером ФРН Ангелою Меркель плануються до початку засідання у форматі "четвірки". На зустріч чотирьох лідерів у нормандському форматі, нібито, попередньо відводиться 2,5 години.