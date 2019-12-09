Кулеба вважає "нормандську зустріч" дипломатичним наступом України

Віцепрем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба вважає, що зустріч президентів на нормандському саміті у Парижі є своєрідним дипломатичним наступом України.

Про це політик сказав в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Я бачу, що сама зустріч у нормандському форматі – це дипломатичний наступ України. Тому що три роки нічого не відбувалося. От всі хотіли наступ, це він і є, тому що всі уникали цієї зустрічі і якщо ми згадаємо, то росіяни начебто погоджувалися спочатку у вересні зустрічатися, потім в жовтні, в листопаді..." – зазначив Кулеба.

За його словами, впродовж трьох останніх років “нічого не робилося, і російська сторона всіляко уникала зустрічі”.

Кулеба також додав, що переговори будуть складними, адже Президент Зеленський має низку "червоних ліній", які не можна переходити, а "перед ним сидить людина взагалі без цих червоних ліній".

Як повідомлялося, 9 грудня у Парижі відбудеться зустріч лідерів країн-учасниць нормандського формату: України, Франції, Німеччини та РФ.