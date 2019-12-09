Макрон на зустрічі з Зеленським розповів про сценарій “Норманді” — ОП

Президент Франції Еммануель Макрон ознайомив Президента України Володимира Зеленського зі сценарієм та форматом проведення переговорів у нормандському форматі.

Про це йшлося під час зустрічі президентів двох країн, повідомляє пресслужба глави Української держави у Facebook.

“Завершилася двостороння зустріч Президента України Володимира Зеленського з Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном. Це була перша двостороння зустріч у рамках перемовин, запланованих сьогодні для напрацювання бачення щодо завершення війни на Донбасі. Еммануель Макрон як сторона, що приймає, ознайомив Володимира Зеленського зі сценарієм та форматом проведення переговорів”, - ідеться в повідомленні.

Після перемовин із Макроном президент України зустрівся віч-на-віч із канцлером ФРН Ангелою Меркель.

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Як повідомлялося, 9 грудня у Парижі відбудеться “нормандська зустріч”. В Офісі Президента України утримуються від прогнозів щодо тривалості переговорів лідерів чотирьох країн під час саміту в нормандському форматі.

Раніше Президент Володимир Зеленський запевнив, що на цій зустрічі "зради" не буде, та закликав українців довіряти йому.

Фото: АА