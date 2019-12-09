Зеленський та Меркель проводять двосторонню зустріч
Про це повідомляє Офіс Президента.
“Триває двостороння зустріч Президента України Володимира Зеленського та канцлера Німеччини Ангели Меркель у рамках Нормандського саміту в Парижі”, - йдеться у повідомленні.
Перед зустріччю з Меркель глава Української держави провів двосторонні перемовини з Президентом Франції Еммануелем Макроном.
На 17-ту годину за Києвом очікується початок зустрічі лідерів країн-учасниць нормандського формату.
Раніше в ОП підтвердили, що двостороння зустріч президентів України та РФ також буде, але після завершення чотиристороннього саміту.
Як повідомлялося, 9 грудня у Парижі відбудеться нормандська зустріч.
В Офісі Президента України утримуються від прогнозів щодо тривалості переговорів лідерів чотирьох країн під час саміту в нормандському форматі.
Президент Володимир Зеленський запевнив, що на цій зустрічі "зради" не буде, та закликав українців довіряти йому.
Фото: сайт Президента