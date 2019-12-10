Україна готова взяти газом $3 мільярди, які в суді програв Газпром - Зеленський

Україна розглядає можливість компенсації $3 млрд, які виграв НАК «Нафтогаз України» у Стокгольмському арбітражі у компанії «Газпром», за рахунок постачань газу.

Про це заявив Президент України, спілкуючись із представниками ЗМІ в Парижі, повідомляє сайт глави держави.

«Ми обговорювали (під час зустрічі з президентом РФ. – ред.) питання трибуналу щодо повернення коштів. Ми в принципі зняли питання щодо трьох мільярдів, які ми виграли. Наша позиція проста – ми готові взяти газом. Це компроміс, на який ми готові йти. Те, що нам потрібно», – заявив Зеленський.

Він також наголосив, що на зустрічі з Путіним було приділено багато уваги питанню транзиту газу. За словами Зеленського, сьогодні вже не йдеться про укладення договору на один рік.

«Я наполягав на максимально амбітних умовах, вигідних Україні, – це 10 років. Дуже складно, коли одна сторона наполягає на одному році, а ми – на десяти. Я думаю, ми знайдемо щось посередині», – зазначив глава держави.

Зеленський також заявив, що питання переговорів про транзит газу розблоковане.

«Ми обговорили це питання (на зустрічі з Путіним – ред.). І мені здається, що це питання ми розблокували. І вже на рівні радників обговорюватиметься можливість, формат, обсяг, ціна та інші деталі договору про транзит газу», – зазначив глава держави.

Як повідомляв Укрінформ, виконавчий директор ВАТ «Нафтогаз України» Юрій Вітренко повідомив журналістам, що в рамках саміту в нормандському форматі 9 грудня Україна і Росія не домовилися про новий договір щодо транзиту російського газу до Європи з 1 січня 2020 року.

Фото: president.gov.ua